В Свердловской области вновь продлили ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по коронавирусу Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по коронавирусу на территории региона ещё на неделю. Соответствующий указ № 490-УГопубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Согласно документу, режим самоизоляции будет действовать для уральцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 14 сентября. Также свердловчане по-прежнему должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Указ главы региона вступает в силу на следующий день после его публикования.

Публикуем полный текст документа.

Фото: Скриншот документа

Фото: Скриншот документа

Напомним, за минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили ещё 125 свердловчанам. Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии достигло 26 163.

Также сегодня глава региона сообщил, что вСвердловской области допускается возможность перевода школ на дистант. Учебные заведения будут переходить в онлайн полностью, если заболеваемость COVID-19 среди детей и взрослых составит более 25%.

Несколько учебных заведений Свердловской области уже переведены на дистант. Около 1,5 тысячи школьников вынуждены учиться из дома.