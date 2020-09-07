В Свердловской области вновь продлили ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по коронавирусу на территории региона ещё на неделю. Соответствующий указ № 490-УГопубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Согласно документу, режим самоизоляции будет действовать для уральцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 14 сентября. Также свердловчане по-прежнему должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.
Указ главы региона вступает в силу на следующий день после его публикования.
Публикуем полный текст документа.
Напомним, за минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили ещё 125 свердловчанам. Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии достигло 26 163.
Также сегодня глава региона сообщил, что вСвердловской области допускается возможность перевода школ на дистант. Учебные заведения будут переходить в онлайн полностью, если заболеваемость COVID-19 среди детей и взрослых составит более 25%.
Несколько учебных заведений Свердловской области уже переведены на дистант. Около 1,5 тысячи школьников вынуждены учиться из дома.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале