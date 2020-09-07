В Свердловской области создали приложение для беременных

Николай Анкудинов, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра, разработал проект приложения для беременных в Свердловской области Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале впервые в России заработало специальное приложение для женщин, ожидающих рождения ребёнка. С ним гораздо легче следить за состоянием беременной, а самой беременной – не забывать про направления на обследования, госпитализацию и приём врача.

Беременные женщины – это особые пациенты: от того, как медики контролируют их состояние, зависят судьбы их детей. Родится ребёнок здоровым или нет? Часто это прямое следствие состояния здоровья будущей мамы. Очень важно вовремя сделать анализ или провести ультразвуковое исследование, назначить лекарства или положить в стационар на лечение. Новый сервис, отправляющий уведомления для беременных, создан как раз для того, чтобы всё это было сделано без опасных опозданий.

– Это приложение – первое в стране, – поясняет автор и разработчик проекта Николай Анкудинов, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра, заведующий приёмным отделением Областного перинатального центра ОДКБ №1. – До сих пор использовались только не очень удобные и несистемно организованные смс-рассылки.

У нового медицинского приложения в Свердловской области уже есть первые 100 пользователей. Скачать его к себе на телефон и начать пользоваться им может любая беременная женщина на территории Свердловской области. Причём оно доступно жителям не только крупных городов, но и маленьких населённых пунктов.

– Женщине нужно обратиться к своему врачу, у которого она наблюдается, с просьбой предоставить ей куар-код приложения, – советует Николай Анкудинов. – В настоящий момент в Свердловской области 23 тысячи беременных женщин – новый сервис предназначен для каждой из них.

Использование приложения – дело добровольное, никто принуждать к этому не будет, к тому же оно не заменяет обменную карту, которая ведётся в женских консультациях у всех беременных.

Николай Анкудинов сообщил, что сервис уже полноценно работает, но будет продолжать дорабатываться. В перспективе приложение будет содержать практически всю информацию из бумажной медицинской карты – включая результаты исследований или заключения специалистов на каждом этапе беременности. Важно, что в нём появится и функция обратной связи – оно сможет оперативно реагировать на изменения в ведении беременности.

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