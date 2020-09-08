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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 сентября 2020, 08:05

Российская вакцина от COVID-19 выпущена в гражданский оборот

Вакцина от коронавируса

Под гражданским оборотом может подразумеваться вакцинация россиян из групп риска, в том числе врачей и учителей. Фото: Галина Соловьёва

Минздрав РФ заявил о выпуске вакцины от коронавируса "Sputnik V" в гражданский оборот. В ближайшее время первые партии доставят в регионы.

В ведомстве напомнили, что вакцина "Гам-Ковид-Вак" разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. О регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа заявлял Президент РФ Владимир Путин. Она прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

Под гражданским оборотом может подразумеваться вакцинация россиян из групп риска, в том числе врачей и учителей. В Минздраве и Минпросвещения заявляли, что она будет проводиться на добровольной основе. Одновременно прйдут пострегистрационные исследования вакцины, которые уже стартовали в Москве.

Ранее Владимир Путин также рассказал в интервью ведущему ВГТРК Сергею Брилёву о состоянии одной из своих дочерей после двух прививок от коронавируса. Известно, что от коронавируса привились министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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