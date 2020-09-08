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8 сентября 2020, 08:52

В Екатеринбурге, Ирбите и Нижнем Тагиле выявили больше всего заражённых COVID-19 за сутки

карта распространения коронавируса на 7 сентября

На Среднем Урале обновили карту распространения коронавируса. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Свердловской области обновили карту распространения коронавируса. За последние сутки больше всего новых заболевших выявили в Екатеринбурге, Ирбите и Нижнем Тагиле.

Как писала ранее «Областная газета», накануне стало известно о 125 новых пациентах с COVID-19 на Среднем Урале. Лидером по числу выявленных за сутки больных стал Екатеринбург (63 человека).

Также заметно больше инфицированных стало в Ирбите и Ирбитском районе: там за один день диагноз подтвердили сразу у 10 человек. В Нижнем Тагиле схожая ситуация — девять новых случаев заражения. В Арамиле число больных коронавирусом увеличилось на семь. В остальных муниципалитетах, где накануне были выявлены заразившиеся, их общее количество выросло на 1-4, следует из данных, опубликованных на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

С начала пандемии в Свердловской области выявили уже 26 163 заболевших коронавирусом. Полную раскладку по свердловским муниципалитетам с количеством заразившихся в них публикуем ниже.

Фото: Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

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Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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