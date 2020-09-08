115 прибывших из-за границы свердловчан не сообщили о COVID-статусе. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области 115 человек, вернувшихся из-за границы, не предоставили информацию о своём COVID-статусе. На них были составлены протоколы. Нарушителям грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, с 1 августа за границей побывали 5 924 свердловчанина. По данным на 7 сентября всю необходимую информацию о своём здоровье предоставили 5 622 человека. Выявлено 26 заболевших коронавирусом.

Оставшиеся 302 гражданина нарушили установленный порядок тестирования и предоставления данных. На 115 нарушителей составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Остальных 187 человек ищут, чтобы привлечь к ответственности.

Напомним, прибывшим из-за рубежа россиянам необходимо в течение трёх дней со дня прибытия пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. При этом результаты нужно разместить в специальной форме на портале госуслуг.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Добавим, Россия возобновила регулярное международное авиасообщение с рядом государств с 1 августа. Первыми для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск. В первую очередь открылось сообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. 4 августа россиянам открыла границу Черногория.

С 10 августа в стране возобновилось авиасообщение с курортами Турции. Позже россиянам разрешили въезд в Швейцарию. Ранее также стало известно о том, что Россия и Белоруссия договорились о начале поэтапного возобновления транспортного сообщения. Также запрет на авиационное сообщение с Россией сняла Польша.

Кроме того, вчера Греция открыла границы для российских граждан. Пока въезд разрешён для 500 человек в неделю и только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Подробнее об этом читайте здесь.

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