В Свердловской области за сутки выявлено 123 случая коронавируса

В Свердловской области за сутки выявлено 123 случая коронавируса. Фото: Галина Соловьева.

Ещё 123 случая новой коронавирусной инфекции были выявлены в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 26 286.

По данным регионального оперштаба, диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+90), Верхней Пышмы, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Нижнего Тагила и других свердловских муниципалитетов.

Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 335 – как средней степени тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За последние 24 часа из больниц было выписано 60 человек. Общее число выздоровевших достигло 20 424. Также за сутки зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19, всего – 483.

Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по коронавирусу на территории региона ещё на неделю. До 14 сентября режим самоизоляции будет действовать для уральцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также свердловчане по-прежнему должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Добавим, как ранее сообщала "Областная газета", на Среднем Урале 115 человек, вернувшихся из-за границы, не предоставили информацию о своём COVID-статусе. На них были составлены протоколы. Нарушителям грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.

Читайте также:

Глава Среднего Урала рассказал, в каких случаях школы будут переводить на дистант.