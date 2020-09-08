В России за сутки выявлено 5 099 заболевших COVID-19

В России за сутки выявлено 5 099 заболевших COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки на территории России выявлено 5 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 на территории страны с начала пандемии достигло 1 035 789.

По данным федерального оперштаба, сегодня заболевшие выявлены в 83 регионах страны. Больше всего инфицированных за последние сутки выявлено в Москве (695). Свердловская область со 123 случаями оказалась на седьмом месте.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Известно, что за последние 24 часа из больниц было выписано 6 772 человека. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 850 049 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 122 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 17 993 человека.

Напомним, накануне сообщалось о ещё 5 185 случаях коронавируса в стране.

Добавим, ранее стало известно о том, что Минздрав РФ заявил о выпуске вакцины от коронавируса "Sputnik V" в гражданский оборот. В ближайшее время первые партии доставят в регионы.