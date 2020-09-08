Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
8 сентября 2020, 13:14

Жертвами COVID-19 стали ещё четыре свердловчанина

тест на коронавирус

Ещё четыре свердловчанина стали жертвами коронавируса . Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области было зарегистрировано четыре летальных исхода пациентов с COVID-19. Число жертв заболевания возросло до 483.

Информацию подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на пятом месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимают Ярославская, Нижегородская и Омская области, а также Алтайский и Красноярский края.

На первом месте Санкт-Петербург, где зафиксировано 20 умерших, на втором – Москва с 16-ю случаями, на третьем – Воронежская область с шестью.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Напомним, накануне стало известно о двух смертях жителей региона.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале инфекцию подхватили 123 человека. В России коронавирусом заболели ещё 5 099 человек, всего ‒ 1 035 789. Также за сутки в стране зафиксировано 122 летальных случая, всего скончались 17 993 пациентов с COVID-19.

Читайте также:

В Свердловской области вновь продлили ряд ограничений по COVID-19.

115 прибывших из-за границы свердловчан не сообщили о COVID-статусе.

Глава Среднего Урала рассказал, в каких случаях школы будут переводить на дистант.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.09.2020, 13:14 / Общество
Жертвами COVID-19 стали ещё четыре свердловчанина
08.09.2020, 13:04 / Общество
На предприятии в Ревде погиб работник: возбуждено уголовное дело
08.09.2020, 12:51 / Общество
В России за сутки выявлено 5 099 заболевших COVID-19
08.09.2020, 12:40 / Общество
В Свердловской области за сутки выявлено 123 случая коронавируса
08.09.2020, 12:31 / Общество
Минтруд РФ опубликовал график праздничных выходных на 2021 год