Жертвами COVID-19 стали ещё четыре свердловчанина

Ещё четыре свердловчанина стали жертвами коронавируса . Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области было зарегистрировано четыре летальных исхода пациентов с COVID-19. Число жертв заболевания возросло до 483.

Информацию подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на пятом месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимают Ярославская, Нижегородская и Омская области, а также Алтайский и Красноярский края.

На первом месте Санкт-Петербург, где зафиксировано 20 умерших, на втором – Москва с 16-ю случаями, на третьем – Воронежская область с шестью.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Напомним, накануне стало известно о двух смертях жителей региона.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале инфекцию подхватили 123 человека. В России коронавирусом заболели ещё 5 099 человек, всего ‒ 1 035 789. Также за сутки в стране зафиксировано 122 летальных случая, всего скончались 17 993 пациентов с COVID-19.

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