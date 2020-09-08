Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
8 сентября 2020, 14:30

Прибывшую из Турции свердловчанку оштрафовали на 15 тысяч

тест на коронавирус

Прибывшую из Турции свердловчанку оштрафовали на 15 тысяч. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области по решению суда был вынесен первый штраф за непредоставление информации о своём COVID-статусе. Нарушительница, вернувшаяся из Турции, заплатит 15 тысяч рублей.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, первой оштрафованной по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) стала жительница посёлка Рефтинского. Она нарушила порядок прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования.

Напомним, прибывшим из-за рубежа россиянам необходимо в течение трёх дней со дня прибытия пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР.  При этом результаты нужно разместить в специальной форме на портале госуслуг.

Добавим, ранее сообщалось, что на Среднем Урале 115 человек, вернувшихся из-за границы, не предоставили информацию о своём COVID-статусе. На них были составлены протоколы. Нарушителям грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте здесь.

Всего с 1 августа за границей побывали 5 924 свердловчанина. По данным на 7 сентября всю необходимую информацию о своём здоровье предоставили 5 622 человека. Выявлено 26 заболевших коронавирусом.

Напомним, ещё 123 случая новой коронавирусной инфекции были выявлены в регионе. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 26 286.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.09.2020, 17:17 / Общество
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнётся 15 сентября
08.09.2020, 17:03 / Общество
На ЕКАДе в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека
08.09.2020, 16:33 / Экономика
Годовая инфляция в Свердловской области растёт второй месяц подряд
08.09.2020, 16:03 / Экономика
Бывшему гендиректору "ВСМПО-Ависма" предъявлен иск на 4 миллиарда
08.09.2020, 15:55 / Общество
Стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга вырастет до 32 рублей