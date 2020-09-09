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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 сентября 2020, 08:00

В Екатеринбурге более 16 тысяч заболевших: карта распространения COVID-19 на Среднем Урале

коронавирус

В Екатеринбурге более 16 тысяч заболевших: карта распространения COVID-19 на Среднем Урале. Фото: Управление Роспотребнадзор Свердловской области.

Санитарные врачи обновили карту распространения новой коронавирусной инфекции по территории Свердловской области. В Екатеринбурге число заражённых с начала пандемии превысило 16 тысяч человек.

По данным на 8 сентября, в регионе лабораторно подтверждено 26 286 случаев заражения COVID-19 (+123 за сутки). Из них 20 424 уже вылечились и выписались из больниц. При этом общее число жертв составило 483.

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего инфицированных с начала пандемии ‒ 16 045 ‒ зафиксировано в Екатеринбурге. Далее следуют Нижний Тагил ‒ 1 623 человек, Первоуральск ‒ 710, Верхняя Пышма ‒ 636.

Менее 600, но более 300 ‒ жители Берёзовского (465) и Ревды (470), Каменска-Уральского и Каменского района (396), Серова (326). На карте перечисленные муниципалитеты выделены красным или тёмно-оранжевым цветом.

Меньше всего инфицированных в Пелыме. Там всего один пациент с COVID-19. Однако не стоит забывать и о населённом пункте, где нет заболевших ‒ Таборы. Данная территория отмечена на карте белым цветом.

Добавим, ранее глава региона Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по коронавирусу ещё на неделю, до 14 сентября. Так, свердловчане по-прежнему должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Кроме того, сохраняется режим самоизоляции для уральцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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Областная газета Свердловской области

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