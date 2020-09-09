В России вновь выросла суточная заболеваемость COVID-19: подтверждено 5218 случаев заражения

За минувшие сутки в России выявлено 5 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 041 007.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 83 регионах. Больше всего новых заболевших в Москве (642) и Санкт-Петербурге (218). В Свердловской области коронавирусом за сутки заразились 115 человек. Это седьмой показатель по стране.
Число выписанных превышает количество заболевших за сутки: за сутки в России болезнь победили 6 409 человек. Общее число излечившихся россиян достигло 856 458.
Также за сутки зафиксировано 142 смерти пациентов с COVID-19. В том числе, 12 человек скончались на Среднем Урале. За весь период пандемии болезнь унесла жизни 18 135 россиян.
Напомним, накануне сообщалось о 5 099 заболевших россиянах, а ещё сутками ранее заболели встране зарегистрировали 5 185 случаев заражения.
Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 39,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. 328 тыс. тестов сделано за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются 205 384 человека.
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