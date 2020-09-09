В Свердловской области скончались 12 больных COVID-19 за сутки

С начала пандемии болезнь унесла жизни 495 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за минувшие сутки скончались 12 больных с диагнозом COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 495 свердловчан.

12 летальных исходов за сутки подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 495», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

По всей стране за сутки зафиксировано 142 летальных случая. За весь период в России скончались 18 135 больных коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 115 случаев заболевания COVID-19.