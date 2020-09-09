Стартовал второй этап исследования иммунитета свердловчан к COVID-19

Свердловская область стала одним из регионов, где проводился первый этап. Фото: Галина Соловьева.

В Свердловской области начался второй этап исследования иммунитета к COVID-19. В нём примут участие те же волонтеры, что и на первом этапе.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, второй этап исследования по оценке популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 стартовал в регионе 7 сентября. Участие в нём примут более трёх тысяч человек из восьми свердловских муниципалитетов: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Первоуральска, Серова и Берёзовского.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», масштабное сероэпидемиологическое исследование началось в России в июне 2020 года. Его проводят Роспотребнадзор совместно с ФБУН «Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии им. Пастера». Свердловская область стала одним из регионов, где проводился первый этап. Его участниками стали 3 149 волонтёров, в том числе 1 032 мужчины и 2 117 женщин.

Участники были разделены на семь возрастных групп: 0-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 лет и лица от 70 лет. Проведённый анализ показал, что иммунитет к COVID-19 имеется у 12,4% волонтёров.

Антитела были обнаружены у 13,2% женщин и у 10,9% мужчин. При этом максимальный уровень иммунитета был выявлен у детей в возрасте 1-6 лет (23,3%), минимальный – у граждан 40-49 лет (7,9%). Среди школьников от 7 до 13 лет данный процент оказался относительного не высоким – 16,3%.

Санитарные врачи отмечают, что исследование будет проведено в несколько этапов и позволит оценить наличие и устойчивость иммунитета у населения Свердловской области.