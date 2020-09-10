Более 200 заболевших в 16 свердловских городах: карта распространения коронавируса

Коронавирус не добрался до окрестностей Таборов, которые не закрашены никаким цветом на карте Роспотребнадзора. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В Свердловской области почти 26,5 тысячи заразившихся COVID-19. Более 200 инфицированных выявлено в 16 территориях.

Среди них - Асбест (264), Берёзовский (469), Верхняя Пышма (638), Екатеринбург (16 097), Ирбит и Ирбитский район (260), Каменск-Уральский и Каменский район (397), Краснотурьинск (203), Красноуфимск и Красноуфимский район (212), Невьянск (250), Нижнесергинский район (288), Нижний Тагил (1 626), Первоуральск (710), Полевской (226), Ревда (475), Реж (298), Серов (328).

Наименьшее количество похвативших инфекцию по-прежнему остаётся в Пелыме (1). Кроме того, коронавирус не добрался до окрестностей Таборов, которые не закрашены никаким цветом на карте Роспотребнадзора.

Добавим, что за последние сутки на Среднем Урале выявлено 115 случаев заражения.Известно, что всего уральские врачи вылечили уже 20 480 пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 86 человек, скончались 495 свердловчан.