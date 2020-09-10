В Свердловской области подвели итоги горячей линии по вопросам качества школьных товаров

Граждан, в частности, интересовали вопросы, касающиеся игиенической безопасности гаджетов. Фото: Павел Ворожцов.

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области подвели итоги горячей линии по вопросам качества и безопасности школьных принадлежностей и детских товаров. За консультациями к специалистам обратился 121 человек.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, больше всего граждан интересовали вопросы, касающиеся дезинфекции рук в школах, гигиенической безопасности гаджетов и качества обуви. Также уральцев беспокоили вопросы качества издательства книг и журналов, маркировки детских товаров.

Кроме того, от свердловчан поступило три обращения о фактах нарушения требований качества и безопасности данной категории товаров. Это стало основанием для проведения административных расследований в отношении юрлица и индивидуального предпринимателя. «Областная газета» попыталась уточнить, что именно это были за нарушения и где они были выявлены, однако получить оперативный комментарий не удалось.

Напомним, горячая линия работала с 19 до 2 сентября.