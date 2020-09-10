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10 сентября 2020, 12:32

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 126 заболевших коронавирусом

женщины в масках на улице

Рост суточной заболеваемости зафиксирован в регионе впервые за четыре дня. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в Свердловской области выявили 126 заболевших коронавирусом. Это на 11 случаев заражения больше, чем было зарегистрировано накануне.

Рост суточной заболеваемости зафиксирован в регионе впервые за четыре дня. Начиная с 7 сентября на Среднем Урале постепенно начало снижаться количество выявляемых ежедневно пациентов с COVID-19, но сегодняшние данные подпортили статистику.

Как передаёт оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, в Екатеринбурге обнаружено 62 новых случая заражения. Также диагноз подтвердился у жителей Арамильского и Артинского ГО, Артёмовского, Асбеста, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Серова и Талицкого ГО.

Общее количество граждан, подхвативших инфекцию с начала пандемии, достигло 26 527.

В настоящее время врачи оценивают как тяжёлое состояние 84 пациентов, 49 из которых подключены к ИВЛ. Ещё 414 больных находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные болеющие пребывают в удовлетворительном состоянии.

За сутки с болезнью смогли справиться 59 человек. Всего вылечились уже 20 539 свердловчан. Кроме того, за сутки на Среднем Урале от коронавируса скончались 14 человек. Всего жертвами опасного заболевания стали 509 уральцев.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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