В Свердловской области за сутки зарегистрировали 126 заболевших коронавирусом

Рост суточной заболеваемости зафиксирован в регионе впервые за четыре дня. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в Свердловской области выявили 126 заболевших коронавирусом. Это на 11 случаев заражения больше, чем было зарегистрировано накануне.

Рост суточной заболеваемости зафиксирован в регионе впервые за четыре дня. Начиная с 7 сентября на Среднем Урале постепенно начало снижаться количество выявляемых ежедневно пациентов с COVID-19, но сегодняшние данные подпортили статистику.

Как передаёт оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, в Екатеринбурге обнаружено 62 новых случая заражения. Также диагноз подтвердился у жителей Арамильского и Артинского ГО, Артёмовского, Асбеста, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Серова и Талицкого ГО.

Общее количество граждан, подхвативших инфекцию с начала пандемии, достигло 26 527.

В настоящее время врачи оценивают как тяжёлое состояние 84 пациентов, 49 из которых подключены к ИВЛ. Ещё 414 больных находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные болеющие пребывают в удовлетворительном состоянии.

За сутки с болезнью смогли справиться 59 человек. Всего вылечились уже 20 539 свердловчан. Кроме того, за сутки на Среднем Урале от коронавируса скончались 14 человек. Всего жертвами опасного заболевания стали 509 уральцев.