На Среднем Урале побит суточный рекорд по смертности от COVID-19

В Свердловской области за сутки зарегистрировали сразу 14 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки зарегистрировали сразу 14 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Это рекордный показатель за всё время пандемии.

Предыдущий рекорд был установлен 30 июля. Тогда стало известно о 13 летальных исходах.

Информацию о новых случаях смерти сообщили в федеральном и региональном оперштабах по противодействию распространению COVID-19. По их информации, общее число свердловчан, скончавшихся от вирусного заболевания, перевалило за 500, а точнее - достигло 509.

Кроме того, на Среднем Урале отмечен также рост суточной заболеваемости коронавирусом: выявлено 126 новых заболевших, что на 11 больше, чем сутками ранее.

Добавим, в целом по России за сутки скончались 128 человек. Всего жертвами заболевания стали 18 263 жителя страны.

Читайте также:

Павел Креков назвал причину роста смертности на Среднем Урале в июле.