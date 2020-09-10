Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
10 сентября 2020, 12:35

На Среднем Урале побит суточный рекорд по смертности от COVID-19

скорая

В Свердловской области за сутки зарегистрировали сразу 14 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки зарегистрировали сразу 14 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Это рекордный показатель за всё время пандемии.

Предыдущий рекорд был установлен 30 июля. Тогда стало известно о 13 летальных исходах.

Информацию о новых случаях смерти сообщили в федеральном и региональном оперштабах по противодействию распространению COVID-19. По их информации, общее число свердловчан, скончавшихся от вирусного заболевания, перевалило за 500, а точнее - достигло 509.

Кроме того, на Среднем Урале отмечен также рост суточной заболеваемости коронавирусом: выявлено 126 новых заболевших, что на 11 больше, чем сутками ранее.

Добавим, в целом по России за сутки скончались 128 человек. Всего жертвами заболевания стали 18 263 жителя страны.

Читайте также:

Павел Креков назвал причину роста смертности на Среднем Урале в июле.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.09.2020, 13:04 / Общество
Свердловчанин получил 22 года колонии за убийство егеря
10.09.2020, 12:59 / Общество
В России коронавирусом заразились ещё 5 363 человека
10.09.2020, 12:35 / Общество
На Среднем Урале побит суточный рекорд по смертности от COVID-19
10.09.2020, 12:32 / Общество
В Свердловской области за сутки зарегистрировали 126 заболевших коронавирусом
10.09.2020, 11:52 / Общество
Татьяна Мерзлякова высказалась о казаках, «патрулирующих» улицы Екатеринбурга