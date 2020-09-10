В России коронавирусом заразились ещё 5 363 человека

Диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 5 363 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

Диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 5 363 россиян. Число новых случаев заражения на 145 превышает вчерашний показатель.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, новые случаи заболевания задокументированы в 84 субъектах РФ. Лидирует по уровню суточной заболеваемости снова Москва: там обнаружено 695 инфицированных. В Свердловской области, которая расположилась на седьмом месте списка, выявили 126 заражённых.

Фото: стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии вирус подхватили 1 046 370 жителей страны, 862 373 из них уже выздоровели (в том числе 5 915 человек - за последние сутки). Жертвами заболевания стали 18 263 гражданина, смерти 128 из них были зарегистрированы за прошедшие 24 часа.

Фото: стокоронавирус.рф

Добавим, уже неделю в стране ежедневно выявляют более 5 тыс. больных коронавирусом. Кроме того, второй день подряд число новых пациентов растёт. Вчера стало известно о 5 218 инфицированных. Это на 119 заболевших больше, чем за день до этого.