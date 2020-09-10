На Среднем Урале начали штрафовать вернувшихся из-за границы туристов за непредоставленные результаты теста на коронавирус

Фото: Павел Ворожцов

Благодаря частичному снятию ограничений по коронавирусу и возобновлению рейсов, свердловчане получили возможность выезжать за границу. Но вероятность вернуться домой с коронавирусом по-прежнему высока. Начиная с 1 августа и по 10 сентября за границей побывали 5 924 жителя региона. Таковы данные Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, которое ведёт учёт тех свердловчан, кто выезжает за рубеж и возвращается обратно в период эпидемии. У 26 туристов подтвердился коронавирус.

Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, 27 июля было принято специальное постановление №22 главного государственного санитарного врача Анны Поповой, в соответствии с которым в течение трёх календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам Российской Федерации необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале Госуслуг. Уклониться от этого требования не получится.

По данным ведомства, сейчас в области около тридцати лабораторий делают анализы на коронавирус. Сроки, за которые результат готов, сильно сократились по сравнению с началом пандемии: если весной результаты приходилось ждать в течение недели, а то и двух, то сейчас анализ готов уже за один-два дня. Поэтому обозначенных трёх дней должно хватить.

Сдать тест на коронавирус можно прямо в аэропорту Кольцово – в специальном пункте Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, открывшемся неделю назад. В дирекции аэропорта пояснили, что результаты теста присылают по электронной почте на следующий день после сдачи в форме, уже готовой для размещения на портале Госуслуг. Анализ платный, стоит 1 800 рублей. Важный момент: потянуть со сдачей анализа не получится: информация о гражданах, побывавших в период пандемии за рубежом, фиксируется при прохождении паспортного контроля, поэтому спрятаться и затеряться не удастся.

К настоящему моменту из 5 924 жителей Свердловской области, побывавших на границей начиная с 1 августа, информацию предоставили 5 622 гражданина. Остальные 302 человека, по данным ведомства, – нарушители. На 115 граждан Роспотребнадзор уже составил протоколы за непредоставление данных лабораторных исследований на COVID-2019 и передал их в суд.

Сейчас анализ на коронавирус можно сдать почти в трёх десятках медицинских лабораторий области. Фото: Павел Ворожцов

Протоколы составлены по части 2 статьи 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» Кодекса об административных правонарушениях РФ. Виновным грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Уже вынесено первое судебное решение в отношении жительницы посёлка Рефтинского, вернувшейся из Турции. Асбестовским городским судом женщина оштрафована на 15 тысяч рублей.

В отношении еще 187 свердловчан проводятся розыскные мероприятия.

– Розыск мы проводим силами наших сотрудников, а также силами сотрудников МВД, привлекаем при необходимости правоохранительные органы, – пояснили «Облгазете» в управлении Роспотребнадзора.

Более подробно прокомментировать ситуацию в ведомстве отказались, поэтому пришлось уточнять информацию у полицейских и росгвардейцев. В региональном полицейском главке нам пояснили, что хотя сотрудники полиции помогают Роспотребнадзору разыскивать тех, кто не сдал анализ на коронавирус, это не стало прерогативой сотрудников какого-либо из подразделений. Руководство может поручить такой розыск любому полицейскому. Источник в Росгвардии сообщил, что их ведомство к такому розыску непричастно.