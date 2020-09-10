Смертность в июле 2020 года в Свердловской области оказалась почти на 50 процентов выше, чем годом ранее

Летом все силы медицины были брошены на борьбу с коронавирусом, однако, по статистике, люди умирали не от него. Фото: Галина Соловьёва

Росстат опубликовал информацию по итогам жизни Свердловской области в июле этого года, и она произвела шок. На Среднем Урале за этот летний месяц в 2020 году умерли 7 014 человек, тогда как за этот же период времени ровно год назад — 4 819 человек. Разница составила 46 процентов – 2 195 случаев. «Облгазета» попыталась разобраться в причинах столь резкого повышения смертности в регионе.

По росту смертности в июле Свердловская область оказалась на позорном первом месте среди всех регионов России. Первое, что приходит на ум для объяснения причин – то, что у всех на слуху: коронавирус. Однако Росстат эту причину тут же сам и опровергает в публикации количества смертей от этой новой инфекции. В июле на Среднем Урале COVID-19 стал основной причиной смерти у 313 человек, сопутствующей — ещё у 65 человек. Откуда взялись в регионе остальные более 1 800 смертей, превышающие средние многолетние показатели смертности в этот летний месяц? Возможно, медики нас обманывают и на самом деле коронавирус стал причиной смерти у намного большего количества человек, чем значится официально?

– Вклад вирусной инфекции в росте смертности, безусловно, есть, но она не может дать столь огромный рост, – убеждён бывший главный кардиолог Свердловской области, заслуженный врач РФ, сердечно-сосудистый хирург с 43-летним стажем Олег Беляев. – Скорее всего, причины смертности распределились традиционно: чаще всего люди умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, заболеваний желудочно-кишечного тракта и болезней дыхательной системы. А вот почему это происходило — вопрос к качеству организации медицинской помощи в регионе.

Действительно, организация медицинской помощи на Среднем Урале начала страдать не сегодня. Почти 10 лет «Областная газета» пишет об оптимизации здравоохранения, наносящей ущерб жителям региона — о закрытии больниц, поликлиник, отделений в разных муниципалитетах. О закрытии скорой помощи в деревнях и небольших посёлках, а в Екатеринбурге – о её переводе на аутсорсинг.

В конце концов эта оптимизация на федеральном уровне была признана бездумной и вредной — в декабре прошлого года. Однако закрытые больницы за полгода после этих громких слов никто не открыл, а уволенных врачей обратно уже и вернуть невозможно. Они либо переехали в населённые пункты покрупнее, либо перешли трудиться в частные медицинские учреждения.

– Когда больницы летом были закрыты на карантин, медицинскую помощь стало получить непросто, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Все помнят обсуждения в соцсетях и жалобы пациентов на то, что даже скорую помощь приходилось ожидать по 12 часов, а то и больше. Судя по статистике, далеко не все больные этой скорой в июле дождались.

Надо сказать, что июль в этом году выдался необычно жарким для Урала. В такую погоду всегда страдают люди с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми проблемами. Однако специалисты считают, что так сильно повлиять на увеличение смертности июльский зной не мог. Случалась жара летом и в другие годы, однако это не вызывало роста этого страшного показателя сразу на 50 процентов.

Олег Беляев считает, что карантинные мероприятия и экстремальная ситуация в связи с распространением коронавируса наиболее ярко высветила накопившиеся в Свердловской области дефекты в организации медицинской помощи.

– Теперь эти дефекты уже невозможно скрывать – они отразились в статистике и говорят о тяжелейших проблемах в здравоохранении, – говорит Беляев. – Зияющие дыры в кадрах мы закрываем выпускниками медицинских вузов. Приёмы в поликлиниках вести некому – теперь их ведут вчерашние студенты, не имеющие никакого опыта в практике. Это то же самое, что ставить на первичный приём фельдшеров. Убеждён, что это не решит проблему, а только усугубит её, не повысив качество оказания медицинской помощи людям.

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Опубликовано в №168 от 11.09.2020