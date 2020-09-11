За сутки коронавирус подтвердился ещё у 133 свердловчан

Рост суточной заболеваемости в регионе фиксируется второй день подряд. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 133 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это на семь случаев заражения больше, чем накануне.

Рост суточной заболеваемости в регионе фиксируется второй день подряд. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 26 660.

За сутки 69 диагнозов подтверждено в Екатеринбурге. Также новые заболевшие выявлены среди жителей Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Качканара, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова и Тавдинского городского округа.

86 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. 49 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 368 больных госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные носители инфекции чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки из больниц региона выписаны 63 человека, победивших болезнь. С начала пандемии уральские врачи излечили 20 602 свердловчан.

Добавим, что сутки на Среднем Урале скончались трое больных COVID-19. За всё время болезнь унесла жизни 512 свердловчан.