В России за сутки выявлено более 5,5 тысячи заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 5 504 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых россиян с начала пандемии достигло 1 051 874.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах страны. Больше всего новых заболевших в Москве - 698 - и в Санкт-Петербурге - 216. В Свердловской области за сутки выявлено 133 случая заражения. Это седьмой показатель по стране.
За сутки из российских больниц выписались 5 734 излечившихся пациентов. Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки. Общее число излечившихся россиян возросло до 868 107 человек.
За последние 24 часа зарегистрировано 102 летальных исхода. За весь период пандемии болезнь унесла жизни 18 365 россиян.
Добавим, что на протяжении недели в России ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших. Число новых заражений растёт третий день подряд. Накануне сообщалось о 5 363 заболевших, а днём ранее о 5 218 инфицированных.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 39,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 337 тыс. тестов. Под медицинским наблюдением остаются 209 628 человек.
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