В России за сутки выявлено более 5,5 тысячи заболевших COVID-19

Общее число заражённых россиян с начала пандемии достигло 1 051 874. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России выявлено 5 504 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых россиян с начала пандемии достигло 1 051 874.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах страны. Больше всего новых заболевших в Москве - 698 - и в Санкт-Петербурге - 216. В Свердловской области за сутки выявлено 133 случая заражения. Это седьмой показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

За сутки из российских больниц выписались 5 734 излечившихся пациентов. Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки. Общее число излечившихся россиян возросло до 868 107 человек.

Фото: Оперативный штаб

За последние 24 часа зарегистрировано 102 летальных исхода. За весь период пандемии болезнь унесла жизни 18 365 россиян.

Добавим, что на протяжении недели в России ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших. Число новых заражений растёт третий день подряд. Накануне сообщалось о 5 363 заболевших, а днём ранее о 5 218 инфицированных.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 39,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 337 тыс. тестов. Под медицинским наблюдением остаются 209 628 человек.