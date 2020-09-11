Андрей Карлов принял участие в открытии реанимации Демидовской больницы

В рамках рабочей поездки Андрей Карлов оценил работу медучреждения и принял участие в открытии реанимационного отделения после масштабного ремонта. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил Демидовскую больницу в Нижнем Тагиле. В рамках рабочей поездки он оценил работу медучреждения и принял участие в открытии реанимационного отделения после масштабного ремонта.

В ходе ремонта отделения были заменены системы водоснабжения и энергоснабжения, освещение и сантехнические приборы, установлена новая мебель и отремонтировано помещение для медперсонала. Реанимация Демидовской больницы рассчитана на девять коек.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в отделении появился реанимационный зал для лечения одновременно шести пациентов на аппаратах ИВЛ, а также для выполнения диагностических и лечебных манипуляций. Кроме того, реанимация оборудована изолятором с аппаратом для проведения процедуры гемодиализа и палатой на две койки для послеоперационного наблюдения за тяжело больными пациентами.

"Отделение реанимации является ключевым профильным отделением в составе хирургической службы. Здесь оказывают экстренную медицинскую помощь пациентам, состояние которых квалифицируется как тяжёлое, а также обеспечивают участие специалистов отделения в экстренных и плановых операциях", - подчеркнул главврач медучреждения Сергей Овсянников.

В свою очередь Андрей Карлов отметил, что теперь пациенты со сложными случаями смогут получить качественную медицинскую помощь в Нижнем Тагиле, без необходимости переводить их в областной центр.