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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 сентября 2020, 09:02

На Среднем Урале 26 660 заболевших: карта распространения COVID-19 по региону

За всё время пандемии COVID-19 заразились 26 660 свердловчан. 20 602 из них уже вылечились.

За всё время пандемии COVID-19 заразились 26 660 свердловчан. 20 602 из них уже вылечились. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало обновлённую карту распространения новой коронавирусной инфекции по территории региона. За всё время пандемии COVID-19 заразились 26 660 свердловчан. 20 602 человек уже вылечились.

Согласно данным, приведённым на сайте регионального надзорного ведомства, больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге - 16 228. Напомним, за прошлые сутки в столице Урала подтвердили 69 новых случаев заражения.

Далее следуют Нижний Тагил (1648 случаев), Первоуральск (720) и Верхняя Пышма (645). Менее 500, но больше 300 случаев заражения зафиксировано в Ревде (485), Берёзовском (471), Каменске-Уральском и Каменском районе (399) и Серове (334). Вплотную к ним приблизился Реж, где выявлено 298 заболевших.

Меньше всего заболевших по-прежнему зафиксировано в отдаленных населённых пунктах: один человек заболел в Пелыме, двое в посёлке Гари. На карте распространения коронавирусной инфекции по территории Свердловской области остаётся одно белое пятно - это Таборы. За всё время там не было выявлено ни одного случая заражения.

За прошлые сутки в Свердловской области выявили 133 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это на семь случаев заражения больше, чем днём ранее. Рост суточной заболеваемости в регионе фиксируется второй день подряд.

За сутки из больниц региона выписаны 63 человека, победивших болезнь. С начала пандемии уральские врачи излечили        20 602 уральца.

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Областная газета Свердловской области

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