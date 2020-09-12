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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 сентября 2020, 09:54

Пробная партия вакцины против COVID-19 направлена в регионы России

Препарат «Спутник V» поступит в субъекты РФ для групп риска.

Препарат «Спутник V» поступит в субъекты РФ для групп риска. Фото: Галина Соловьева

В регионы России направили первую пилотную партию отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник V» поступит в субъекты РФ для групп риска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ, в рамках пилотной поставки первой партии вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») будут отработаны логистические цепочки доставки препарата в регионы, а также методика его распределения и организации вакцинации граждан, входящих в группу повышенного риска.

Напомним, препарат Sputnik V («Гам-Ковид-Вак») был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. О регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа заявлял Президент РФ Владимир Путин. Она прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

Ранее на этой неделе стало известно о выпуске препарата в гражданский оборот. Под ним подразумеваться вакцинация россиян из групп риска, в том числе врачей и учителей. В Минздраве и Минпросвещения заявляли, что она будет проводиться на добровольной основе. Одновременно пройдут пострегистрационные исследования вакцины, которые уже стартовали в Москве.

Ранее Владимир Путин также рассказал в интервью ведущему ВГТРК Сергею Брилёву о состоянии одной из своих дочерей после двух прививок от коронавируса.

Сообщалось также, что от коронавируса уже привились министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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