В Свердловской области подтвердили 128 случаев COVID-19 за сутки

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 26 788. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 128 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев заражения меньше, чем накануне.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 26 788. В Екатеринбурге за последние 24 часа выявили 70 заболевших.

Также случаи заболевания выявлены среди жителей Арамильского городского округа, Артёмовского, Асбеста, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Качканара, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила и Серова.

На сегодняшний день 93 пациента находятся в тяжёлом состоянии. 44 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 342 человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные носители инфекции чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки из больниц региона выписаны 60 человек, победивших болезнь. Всего с начала пандемии уральские врачи излечили 20 662 уральца.

Добавим, что сутки на Среднем Урале скончались 10 больных с COVID-19. За всё время болезнь унесла жизни 522 свердловчан.

Напомним, накануне сообщалось о 133 заболевших свердловчанах и трёх случая смерти. С картой распространения заболевания по территории региона можно ознакомится здесь.