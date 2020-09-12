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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 сентября 2020, 12:58

За сутки в России выявлено 5 488 случаев коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в стране незначительно снизилась.

Суточная заболеваемость COVID-19 в стране незначительно снизилась. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России выявлено 5 488 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Суточная заболеваемость COVID-19 в стране незначительно снизилась.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания зарегистрированы во всех 85 регионах страны. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (670) и Санкт-Петербурге (203). В Свердловской области выявлено 128 случаев заражения. Это седьмой показатель среди регионов России. Общее число заболевших с начала пандемии в России достигло 1 057 362.

Отметим, что за последние 24 часа число заболевших немного больше, чем излечившихся: из больниц выписано 5 428 человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 873 535.

Также за сутки зафиксировано 119 смертей среди больных коронавирусом. За весь период в России от коронавируса скончались 18 484 человека.

Напомним, накануне сообщалось о5 504 россиянах, заболевших новой коронавирусной инфекцией. 

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено свыше 40,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются 210 280 человек.

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Областная газета Свердловской области

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