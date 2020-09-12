Коронавирус унёс жизни ещё десятерых свердловчан

Число жертв COVID-19 на Среднем Урале выросло до 522. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области скончались 10 пациентов, больных коронавирусом. Число жертв COVID-19 на Среднем Урале выросло до 522.

Данные о десяти летальных исходах в Свердловской области за сутки подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по противодействию распространению COVID-19.

«Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 522», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, в минувший четверг в регионе был зарегистрирован суточный рекорд смертности: скончались сразу 14 пациентов с коронавирусом. В пятницу сообщалось о трёх умерших свердловчанах.

Добавим, что за минувшие сутки в Свердловской области выявили 128 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев заражения меньше, чем накануне.