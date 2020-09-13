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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 сентября 2020, 12:47

В Екатеринбурге второй день подряд выявлено 70 заболевших коронавирусом

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 26 919.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 26 919. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области новая коронавирусная инфекция подтверждена у 131 человека. Это на три случая заражения больше, чем накануне.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 26 919. Как и сутками ранее, в Екатеринбурге за последние 24 часа выявили 70 заболевших.

Также случаи заболевания выявлены среди жителей Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Волчанска, Верхотурья, Краснотурьинска, Красноуральска, Ревды, Сухого Лога, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Серова, Среднеуральска и Туринского городского округа.

86 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. 43 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 339 человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки из больниц региона выписан 61 человек. Всего с начала пандемии уральские врачи излечили 20 723 пациента. Случаев смерти за последние 24 часа в регионе не зарегистрировано.

Напомним, накануне сообщалось о 128 заболевших свердловчанах и десяти летальных исходах. С картой распространения заболевания по территории региона можно ознакомиться здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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