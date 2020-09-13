В России подтверждено 5 449 диагнозов COVID-19 за сутки

Суточная заболеваемость COVID-19 в стране вновь незначительно снизилась. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России выявлено 5 449 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Суточная заболеваемость COVID-19 в стране вновь незначительно снизилась.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания зарегистрированы в 84 регионах страны. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (650) и Санкт-Петербурге (206). В Свердловской области выявлен 131 случай заболевания. Это седьмой показатель среди регионов России. Общее число заболевших с начала пандемии в России достигло 1 062 811.

Фото: Оперативный штаб

За сутки из больниц страны выписано 2 690 человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших россиян составляет 876 225.

Также за сутки зафиксировано 94 летальных исходов среди больных коронавирусом. За весь период в России от коронавируса скончались 18 578 человек.

Фото: Оперативный штаб

Напомним, накануне сообщалось о 5 488 россиянах, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено свыше 40,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются 217 447 человек.