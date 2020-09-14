В Свердловской области почти 27 тысяч заболевших: карта распространения коронавируса

На Екатеринбург и Нижний Тагил приходится почти 66% от числа всех инфицированных в регионе. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

На Среднем Урале COVID-19 подхватили 26 919 жителей, из них выписаны из больниц по выздоровлению 20 723 человека. Роспотребнадзор обновил карту распространения инфекции по муниципалитетам.

Лидерами по числу заболевших остаются Екатеринбург (16 097) и Нижний Тагил (1 626). На два города приходится почти 66% от числа всех инфицированных в регионе. К слову, в столице Урала два дня подряд выявляли по 70 заболевших.

В остальных свердловских территориях менее тысячи заразившихся. Менее 10 случаев зарегистрировано в пгт Малышева (6), Гарях (2) и Пелыме (1). Кроме того, инфекция по-прежнему не добралась до окрестностей Таборов. Эта территория выделена белым цветом на карте. Красным отмечены территории, где эпидобстановка на данный момент сложная.

Добавим, что коронавирус унёс жизни 522 свердловчан. 86 госпитализированных находятся сейчас в тяжёлом состоянии.

Фото: данные на 13 сентября

Фото: данные на 13 сентября

Фото: данные на 13 сентября

Фото: данные на 13 сентября