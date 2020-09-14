Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 27 тысяч

С начала пандемии коронавирус подхватили 27 048 граждан. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 129 человек в Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии перевалило за 27 тысяч.

Более половины новых случаев инфицирования - 74 - выявлено в Екатеринбурге. Также за минувшие сутки диагноз подтверждён у жителей Алапаевска, Артёмовского, Асбеста, Каменска-Уральского и Каменского района, Сухого Лога, Кушвы, Верхней Туры, Качканара, Красноуральска, Берёзовского, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Полевского, Арамильского ГО, Нижнего Тагила, Горноуральского ГО, Верх-Нейвинского, Кировграда, Первоуральска, Шалинского ГО, Нижнесергинского района, Ревды, Североуральска, Ивделя, Новой Ляли, Талицкого и Пышминского ГО, передаёт региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Всего коронавирус в регионе подхватили 27 048 граждан.

В настоящее время врачи оценивают как тяжёлое состояние 86 пациентов, 49 их которых подключены к ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести находится 361 гражданин. Остальные болеющие чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа из больниц выписался 61 свердловчанин. Всего уральские медики смогли поставить на ноги уже 20 784 человека, перенёсших заболевание.

Сегодня также стало известно о двух новых случаях смерти пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число жертв вируса выросло до 524.

Напомним, в течение последних нескольких дней на Среднем Урале выявляют около 130 новых заражённых. Так, 11 сентября в регионе заболели 133 человека, 12 сентября - 128, 13 сентября - ещё 131.