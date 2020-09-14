Число заболевших коронавирусом в мире превысило 29 миллионов человек

ВОЗ зафиксировал рекордный рост заболеваемости за сутки. Фото: Университет Джонса Хопкинса

Во всём мире с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились более 29 миллионов человек. ВОЗ зафиксировал рекордный рост заболеваемости за сутки.

По данным статистики Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 14 сентября во всём мире зарегистрировано 29 006 033 случаев COVID-19. Больше всего заболевших в США (6 519 979), Индии (4 846 427) и Бразилии (4 330 455). Напомним, в России за прошлые сутки число заболевших увеличилось на и5 449на сегодняшний день оставляет 1 062 811 — это четвёртый показатель в мире. В пятёрку стран также входит Перу (729 619 случаев). Далее следуют Колумбия (716 319), Мексика (668 381), ЮАР (649 793), Испания (566 326) и Аргентина (555 537).

За всё время болезнь унесла жизни 924 105 человек. Лидерами по этому показателю стали США (194 079 летальных случаев), Бразилия (131 625 умерших), Индия (79 722), Мексика (70 821) и Великобритания (41 717). России жертвами заболевания стали 18 578 человек.

С начала пандемии с болезнью справились 19 625 959 жителей планеты. Больше всего излечившихся в Индии (3 780 107), Бразилии (3 723 206), США (2 451 406) и России 876 225.

Добавим, что как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, за прошлые сутки в мире был зарегистрирован максимальный суточный прирост заболевавших за всё время пандемии. За 24 часа количество заболевших выросло почти на 308 тысяч человек.