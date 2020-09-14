Коронавирус унёс жизни ещё двух свердловчан

На Среднем Урале зарегистрировали информацию о ещё двух случаях смерти пациентов с коронавирусом. Всего жертвами инфекционного заболевания стали 524 свердловчанина.
Информацию о летальных исходах подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с COVID-19.
Напомним, накануне в Свердловской области не сообщалось об умерших, хотя всего несколько дней назад - 10 сентября - в регионе был побит суточный рекорд по смертности от вируса.
В целом по России жертвами заболевания за последние сутки стали 57 граждан. За всё время пандемии от коронавируса умерли 18 635 россиян.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале