От гриппа привились почти 500 тысяч свердловчан

На прошлой неделе в Свердловской области не было выявлено ни одного случая заболевания гриппом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за две недели с начала прививочной кампании вакцину от гриппа поставили 476 648 человек, что составляет 11,4% от общего населения региона. На прошлой неделе не было выявлено ни одного случая заболевания гриппом.

Согласно информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с 7 по 13 сентября зафиксировано 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что составляет 77,2 человека на 10 тыс. населения региона - это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 15,7%. В уральской столице зарегистрировано 15,4 тыс. заболевших ОРВИ - показатель составляет 100,1 на 10 тыс. населения, что больше уровня предыдущей недели на 59,4%.

Помимо этого было выявлено 957 новых случаев заболевания внебольничными пневмониями, показатель заболеваемости - 22,89 на 10 тыс. населения.

На сегодняшний день в Свердловскую область уже поступило 851 843 доз прививок от гриппа для взрослых, что составляет 48,9% от заявленного объёма, и 159 930 доз детской вакцины - 19,1% от заявленного объёма.

Напомним, что на Среднем Урале прививочная кампания стартовала в конце августа. Одним из первых прививку от гриппа поставил глава региона Евгений Куйвашев. Его примеру последовали мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, министр здравоохранения региона Андрей Карлов, главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских и почётный начальник госпиталя для ветеранов войн Семён Спектор.

Добавим, что в 2020 году в России планируют привить от гриппа не менее 65% населения, а в Свердловской области – не менее 75% жителей.

Всего в Свердловскую область должны доставить 2,61 миллиона доз для бесплатной вакцинации детей от шести месяцев, школьников, студентов, людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями, беременных, призывников, сотрудников учреждений медицины и образования, транспортной сферы и ЖКХ.

Платная прививка обойдётся в 250-300 рублей. Её можно сделать в поликлинике по месту жительства.