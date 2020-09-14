В больнице Асбеста установили высокопроизводительную кислородную установку

Медицинское учреждение оснастили мощным газификатором российского производства. Фото: Информационный сетевой ресурс МЗ СО

В больнице Асбеста появилась высокопроизводительная кислородная установка. Медицинское учреждение оснастили мощным газификатором российского производства.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, потребность в большем объёме кислорода появилась после расширения инфекционного отделения Асбестовской больницы.

После расширения количество коек увеличилось с 43 до 83, среди которых 25 реанимационных, дооснащённых аппаратами ИВЛ. Также были добавлены порядка 40 кислородных разводок. Сюда начали поступать пациенты с COVID-19, а также внебольничными пневмониями из Асбеста, Белоярского, Сухого Лога и других муниципалитетов.

Новое оборудование позволяет иметь резерв кислорода, а также поставлять его в необходимом объёме во все укомплектованные палаты не только инфекционного отделения, где находятся пациенты с коронавирусом, но и детскую и взрослую реанимации, роддом, оперблок и другие отделения больницы.

По словам главврача больницы Асбеста Игоря Брагина, раньше кислородом приходилось заправляться практически каждый день. Теперь при максимальной потребности заправка происходит один раз в три-четыре дня.

Добавим, что стоимость оборудования составила 7 млн. 400 тысяч рублей. Оно установлено за счёт субсидии, выделенной Минздравом Свердловской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В общей сложности, за последние полгода в Свердловской области новыми кислородными станциями оснащено порядка 20 больниц.