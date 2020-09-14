В Единый день голосования от гриппа привились почти 400 свердловчан

Прививочные кабинеты для вакцинации населения были организованы прямо на избирательных участках. Фото: Информационный сетевой ресурс МЗ СО

В Свердловской области в Единый день голосования почти 400 уральцев поставили прививку от гриппа. Прививочные кабинеты для вакцинации населения были организованы прямо на избирательных участках.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, выездные медицинские бригады работали на 28 избирательных участках в Асбесте, Верхней Салде, Волчанске, Каменске-Уральском, Карпинске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Полевском и Сысерти. В связи с требованиями к хранению вакцины, прививочные кабинеты проработали два часа. За это время прививку успели поставить 387 свердловчан.

Напомним, как сообщала «Областная газета», всего в Свердловской области в Единый день голосования, 13 сентября, открылись 165 избирательных участков. В регионе прошло 11 избирательных кампаний в 15 муниципальных образованиях. Свердловчане выбирали депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному округу №16 и ещё 24 депутата муниципальных дум. Полный состав думы избирался в Махнёвском муниципальном образовании, а в остальных территориях проходили дополнительные выборы. Средняя явка на выборы по региону составила 20%.

Добавим, что за две недели с начала прививочной кампании в Свердловской области вакцину от гриппа поставили 476 648 человек, что составляет 11,4% от общего населения региона.

Прививочная кампания стартовала на Среднем Урале в конце августа. Одним из первых прививку от гриппа поставил глава региона Евгений Куйвашев. Его примеру последовали мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, министр здравоохранения региона Андрей Карлов, главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских и почётный начальник госпиталя для ветеранов войн Семён Спектор.