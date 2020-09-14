Как в далёком уральском селе искоренили пьянство

От Екатеринбурга до Сладковского более 300 километров. Но выглядит оно как столичный пригород или дачное место. Фото: Алексей Кунилов

Уже несколько лет в Свердловской области проходит конкурс «Здоровое село – территория трезвости», в прошлом году первое место в нём заняло село Сладковское Слободотуринского муниципального района. «ОГ» прибыла на место и решила узнать, чем оно так отличается от других. Трезвое село оказалось очень красивым: опрятные дома, утопающие в цветах палисадники, выкошенные лужайки, даже непременный атрибут сельской жизни – поленницы из дров – словно попрятались за заборами.

Выпивка в прошлом?

– В феврале 2016 года мы узнали о конкурсе «Трезвое село» и сразу же решили принять в нём участие, – рассказывает глава Сладковского сельского поселения Лидия Фефелова. – Сельчанам объявили об этом в марте, на праздновании проводов русской зимы, и жители нас поддержали.

Надо отметить, некоторые поддержали не просто словом, но и делом. Пенсионер Анатолий Ефимович Потапов, бывший парторг, руководитель совхоза «Сладковский», трудившийся затем учителем в местной школе, получая из рук главы сельского поселения буклетик о конкурсе, прилюдно пообещал бросить пить. С тех пор и не пьёт – скоро уже пять лет будет. Сейчас, в горячую пору уборочной страды, он работает на зерноскладе у местного фермера. Мы приехали в день, когда накануне он отпраздновал своё 73-летие. Даже такой повод для него теперь не аргумент, чтобы не явиться на работу.

– Было дело, выпивал, – признался Анатолий Потапов. – Но это всё в прошлом. Я сам осознал, что трезвость даст возможность сохранить здоровье. А как только село взяло за правило трезвый образ жизни, это и стало толчком для меня, чтобы измениться самому.

В недавнем прошлом большой любитель спорта, Анатолий Ефимович взялся за организацию занятий волейболом для взрослых.

– Организовал ребят, договорились со школой, директор которой пошла нам навстречу, и вот у нас уже до 4–5 команд вечерами собирается в спортзале, приходят и мужчины, и женщины, сейчас приезжают даже из соседнего района, – рассказывает он.

Спорт, насыщенная культурная жизнь – вот два главных фактора, которые помогли этому селу стать территорией трезвости. А ещё люди, которые своим примером оторвали от пьянства других.

В ТЕМУ Конкурс «Здоровое село – территория трезвости» проводится в Свердловской области с 2015 года. Первые три года он собирал по 10–15 участников, в 2019 году их было 20, а в 2020 году на конкурс подали заявки 58 населённых пунктов.

Мальчишек не бросил

Сладковское сельское поселение – это девять населённых пунктов, в которых проживают 2 400 человек. Село и деревни разбросаны по живописным берегам Туры. В трудные 90-е годы в Сладковском сумели сохранить всю социальную сферу: среднюю школу, детский сад, дом культуры. А вот производственной сфере повезло меньше, распались два крупных предприятия: совхоз «Сладковский» и «Ремтехпредснаб», где ремонтировали трактора со всей области. В общей сложности на них трудилось до тысячи человек. Было от чего деревне уйти в запой. Отчасти это и случилось.

– Пили здорово, брагу гнали, – рассказывает Василий Новиков, работавший 19 лет главой местного сельсовета. – Только в нашем селе было 20 таких точек, у всех свои клиенты, некоторые даже со своей закуской брагу продавали. Раньше на родительский день на кладбище было пьяным-пьяно – и пили там, и ночевали пьяными. Но вот уже много лет такого нет, ушло. Сейчас уже многих, кто пил тогда, нынче и в живых-то нет, умирали от пьянки даже молодые. В конце 80-х годов только в одном селе Сладковском проживало 2,5 тысячи человек, больше, чем сейчас по всему сельскому поселению.

Василий Адамович Новиков – личность для этого села легендарная, всю жизнь ведёт в селе хоккейную секцию, хотя самому весной исполнится уже 70 лет. В самые трудные годы он не бросал своих мальчишек.

– Всегда радуюсь за успехи ребятишек, – признаётся он. – Радуюсь, когда кто-то из них меня обыграет, заберёт шайбу, значит, чему-то и я их научил.

Местный корт заливают аж в начале ноября, и он становится местом притяжения не только для мальчишек, но и для взрослых. Но не одним хоккеем живёт село. В большом почёте здесь также мини-футбол, лыжи, лёгкая атлетика и даже старинная игра лапта. Когда об этой русской игре начинает говорить заместитель главы сельского поселения Алексей Незаконнорожденных, глаза его загораются.

– Лапта – это наш традиционный вид спорта, сладковский, – рассказывает он. – Я 20 с лишним лет проработал учителем физкультуры, это без преувеличения наша народная игра. Мы развили её до такой степени, что детской командой стали ездить на чемпионаты России.

Для Сладковского такие плакаты не показуха, село этим живёт. Фото: Алексей Кунилов

Лучше, чем в театре

Кроме спортивных площадок, другим местом притяжения для сельчан стал местный культурно-досуговый центр. Пением, танцами, театральными постановками здесь занимаются не только дети, но и взрослые. А когда на репетицию пришёл местный «золотой голос» 56-летний Михаил Кайгородов и для него открыли двери зрительного зала, мы просто ахнули. Такого шикарного зала нет даже у многих городских театров.

– Дома культуры во многих сёлах в 90-е годы были закрыты, залы разрушены, не отапливались, а наш зал всегда работал, – говорит директор Сладковского культурно-досугового центра Надежда Новикова. – В нём всегда звучала музыка, пение. Я думаю, у нас люди такие, никто не опустил руки.

Не опустили руки – это действительно про сладковцев. Тот же Михаил Анатольевич Кайгородов не только великолепно исполняет шансон, но и держит пасеку, играет в хоккей, любит рыбалку, охоту. Один из наших собеседников, Алексей Николаевич Незаконнорожденных, показал свой дом и удивил своими увлечениями. Из металлического профиля он гнёт и сваривает затейливые узоры, которые затем становятся украшением ворот, калиток. А ещё разводит индюков, одного из них показал нам – птаха тянула килограммов на двадцать. Не отстаёт от него по размаху подворья и Анатолий Ефимович Потапов, тот, что прилюдно завязал с пьянкой. Кроме индюков откармливает четверых поросят, держит тёлку.

Сэкономили с выпивки

В непьющем селе стало потихоньку восстанавливаться и производство. По словам Лидии Фефеловой, сейчас на территории сельского поселения работают уже 5 крестьянско-фермерских хозяйств. В основном все заняты зерновым производством, но есть и такое, где начинают разводить коров. Кстати, деревянный храм в центре села строится благодаря одному из таких фермеров.

– Планируем в этом году подвести его под крышу, – говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Фефелов.

Интересуюсь у фермера, считает ли он, что в селе действительно побеждено пьянство.

– Пьющие, конечно, есть и у нас, но их не более 1–2 процентов, – говорит он. – Вот вам конкретный пример: когда наши фермеры выдают зарплату, никто не переживает за то, что назавтра работники отправятся в загул и не придут на работу. В соседнем Туринском районе, рассказывает мой знакомый, после выдачи зарплаты рабочие аж на 3–4 дня пропадают.

В Сладковском асфальтируют улицы, прокладывают водопровод. Кстати, благодаря станции водоподготовки питьевая вода стала ещё одной гордостью сельчан. За нею сюда ездят со всей округи. Сейчас монтируют вторую очередь по подготовке воды. Всё это благодаря стараниям местной администрации, поддержке жителей. В позапрошлом году Сладковское стало победителем и в другом областном конкурсе – «Лучшее село». Улочки здесь – действительно загляденье.

– Это на деньги, что с выпивки сэкономили, – шутит Анатолий Потапов. – Постоянно кто-то красит дом, кроет крышу, высаживает зелёные насаждения. За последние годы вообще стали по-городски жить. Вода подведена, в домах есть холодная и горячая, ванная и туалет. Возле дома у всех цветы. Своё село считаем одним из лучших в области.

Церковь в селе хотят в этом году подвести под крышу. Фото: Алексей Кунилов

У главы поселенческой администрации Лидии Фефеловой дом тоже на загляденье. Фото: Алексей Кунилов

Анатолий Потапов вчера отметил день рождения, а сегодня как стёклышко - на сушке зерна. Фото: Алексей Кунилов

Благодаря Алексею Незаконнорожденных многие односельчане не только освоили лапту, но и стали выращивать индюков. Фото: Алексей Кунилов

На репетицию пришёл Михаил Кайгородов, этого певца знают многие в районе. Фото: Алексей Кунилов