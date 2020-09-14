В Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 77%

На Среднем Урале в период с 7 по 13 сентября было зафиксировано 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале в период с 7 по 13 сентября было зафиксировано 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что составляет 77,2 человека на 10 тыс. населения региона. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 15,7%.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале выросла на 77% по отношению к периоду с 31 августа по 6 сентября.

В Екатеринбурге за прошлую неделю зарегистрировли 15,4 тыс. заболевших ОРВИ - показатель составляет 100,1 на 10 тыс. населения (+59,4%), а эпидпорог по совокупному населению превышен на 15,8%. Помимо этого было выявлено 957 новых случаев заболевания внебольничными пневмониями, показатель заболеваемости - 22,89 на 10 тыс. населения.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что в период с 7 по 13 сентября на территории Свердловской области не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом.

Напомним, что в последнюю неделю лета грипп и ОРВИ подхватили более 13 тыс. Екатеринбуржцев.