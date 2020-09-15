Екатеринбург и Нижний Тагил стали лидерами по числу выявленных за сутки заражений COVID-19

С начала пандемии коронавирус подхватили 27 048 граждан. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

На Среднем Урале обновили карту распространения коронавируса. За последние сутки больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Как сообщала ранее «Областная газета», накануне стало известно ещё о 74 заболевших COVID-19 екатеринбуржцах. По сравнению с предыдущим днём число новых заразившихся выросло на четыре. К слову, количество ежедневно выявляемых больных среди екатеринбуржцев не снижается уже шестой день подряд. Для сравнения: 9 сентября в городе зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Нижнем Тагиле вирус подхватили ещё восемь человек, в Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Каменском районе — по пять, в Красноуральске и Качканаре — по три, в Первоуральске, Ревде, Нижнесергинском районе, Среднеуральске, Алапаевске и Алапаевском районе, Горноураском ГО, Пышминском районе, Шале и Верхнейвинском — по два, в Берёзовском, Асбесте, Полевском, Артёмовском, Кировграде, Кушве, Арамиле, Сухом Логе, Североуральске, Талицком районе, Ивделе, Верхней Туре и Новой Ляле — по одному.

Полный список муниципалитетов с количеством выявленных инфицированных в них публикуем ниже.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда ограничений на территории региона. В частности, он позволил возобновить групповые тренировки в фитнес-центрах и диспансеризацию отдельных категорий взрослого населения в медицинских организациях.