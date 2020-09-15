В Свердловской области за сутки подтверждено 124 случая коронавируса

Накануне общее число заразившихся в регионе перевалило за 27 тысяч человек. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 124 случая новой коронавирусной инфекции выявлены в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 27 172.

Диагноз подтверждён у 28 екатеринбуржцев, а также у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского ГО, Асбеста, Байкаловского района, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Туры, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского ГО, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кушвы, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Сысертского, Талицкого и Туринского ГО.

Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжёлое, 400 человек - как средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

По даным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки было выписано 58 человек. Всего от коронавируса излечились 20 842 уральца. Таким образом на лечении в данный момент находятся около 5 800 пациентов.

Стало известно также о 9 смертельных исходах пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии на Среднем Урале скончались 533 человека с подтверждённым диагнозом.

Накануне было выявлено 129 новых случаев. Общее число заразившихся в регионе перевалило за 27 тысяч человек.

В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для лиц 65+ до 21 сентября и одновременно позволил возобновить групповые тренировки в фитнес-центрах и диспансеризацию отдельных категорий взрослого населения.

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