В России за сутки выявлено 5 529 заболевших коронавирусом

В России уже 12-й день подряд регистрируют более 5 тыс. новых заболевших. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 5 529 россиян подхватили COVID-19 за последние сутки. Выявлено на 20 случаев больше, чем сутками ранее.

По даным оперативного штаба по борьбе с коронвавирусом, больше всего заразившихся - 730 - зарегистрировано в Москве. Свердловская область со 124 случаями оказалась на восьмом месте в списке.

Фото: данные на 15 сентября

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 073 849 инфицированных. Излечится удалось 884 305 россиянам, в том числе за последние 24 часа выписаны 5 605 человек.

Фото: данные за 15 сентября

За последние сутки стало известно также о 150 погибших. Коронавирус унёс жизни уже 18 785 человек, в том числе 533 свердовчан. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции.

Добавим, что в нашей стране уже 12-й день подряд регистрируют более 5 тыс. новых заболевших.