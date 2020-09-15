Выездные бригады по вакцинации от гриппа пополнили студенты Свердловского медколледжа

Студенты выпускных курсов занимаются проведением опросов о противопоказаниях, термометрией, измерением артериального давления, заполнением данных и информированного согласия. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области сформированы мобильные прививочные бригады по вакцинации населения от гриппа. Помимо сотрудников медучреждений, в их состав вошли студенты Свердловского областного медицинского колледжа.

"Для ребят это уникальная возможность показать себя в работе, приобрести исключительно ценный опыт работы с пациентами, вовлечённости в решении государственных задач, формирования отзывчивости и активной профессиональной позиции", - отметила директор учебного заведения Ирина Левина.

Студенты выпускных курсов занимаются проведением опросов о противопоказаниях, термометрией, измерением артериального давления, заполнением данных и информированного согласия. Подобное разделение обязанностей позволяет прививать одного человека меньше чем за пять минут.

В пресс-службе Свердловского областного медицинского колледжа "Областной газете" уточнили, что выездные прививочные бригады будут действовать во всех муниципалитетах региона.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, передвижной фельдшерско-акушерский пункт Серовской городской больницы начал работать 14 сентября и за этот день им воспользовались 112 человек. Всего было создано шесть подобных бригад, которые будут работать не только в разных районах Серова, но и в других населённых пунктах.

Отметим, что за прошедшие две недели с начала прививочной кампании в Свердловской области от гриппа привились почти полмиллиона человек. А в Единый день голосования, 13 сентября, на избирательных участках вакцину от гриппа поставили около 400 человек.

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