Юные екатеринбуржцы оказались не довольны школьным питанием

Санврачи изучили степень удовлетворённости школьным питанием среди екатеринбуржцев. Фото: Павел Ворожцов.

Санврачи изучили степень удовлетворённости школьным питанием среди екатеринбуржцев. Исследование показало, что далеко не все школьники считают блюда привлекательными и доедают их.

В рамках проекта «Привлекательное и здоровое питание» в прошлом учебном году был проведён опрос среди школьников, их родителей, а также педагогов и других работников школ. В анкетировании приняли участие более 18 тысяч человек. Результаты опроса на сегодняшней пресс-конференции представила начальник Центрального екатеринбургского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина.

По её словам, один из вопросов анкеты касался вкуса блюд из школьного меню. Более половины из опрошенных директоров школ, медработников и учителей оказались довольны вкусом пищи, а вот удовлетворённых им среди учеников старших классов и родителей было меньше - только треть (31,7% и 33,5% соответственно). Более 40% таких участников опроса высказали частичную удовлетворённость вкусом школьной еды, ещё четверть — ответила, что не довольна меню.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Отвечая на вопрос о том, за счёт чего школьное питание стоит делать более привлекательным, большинство респондентов выбрали вариант «введение в рацион полезных продуктов и новых рецептур».

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

При этом говорить о том, что дети питаются некачественно только в школах, нельзя. Так, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева рассказала об итогах опроса свердловчан о питании их детей. Результаты показали, что дети недостаточно часто едят фрукты (всего три раза в неделю) и молоко (четыре раза в неделю), а вот такие продукты, как торты и пирожные, майонез, фастфуд, газированная вода, потребляют 8 и более раз в неделю.

По информации начальника отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Дмитрия Шиловских, в 2020 году на питание детей в школах выделено более 4,2 млрд рублей, в том числе более 3,5 млрд рублей — из областной казны.

Напомним, ранее «Областная газета» писала о том, российские школы будут убирать из меню невкусные обеды для детей, основываясь на данных «индекса несъедаемости». Он будет высчитываться по соотношению объёма приготовленной и съеденной детьми пищи, а также по виду пищевых отходов.

Добавим, с 14 сентября по 5 октября в Свердловской области работает горячая линия по вопросам питания в школах.