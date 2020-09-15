На Среднем Урале из-за коронавируса, гриппа и ОРВИ закрыли 368 классов

При этом Павел Креков отметил, что полностью закрытых школ сейчас на Среднем Урале нет. Фото: Алексей Кунилов.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что из-за инфекционных заболеваний в регионе закрыли 368 школьных классов. При этом он отметил, что полностью закрытых школ сейчас на Среднем Урале нет.

"Надо понимать, что классы закрыты не только от COVID-19 - как раз меньшинство из них закрыто, в связи с выявлением коронавируса. В основном классы закрыты по причине роста респираторно-вирусных инфекций. Их основная масса", - заявил Павел Креков в ходе брифинга оперштаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

Он отметил, что из общего числа закрытых классов, только 95 закрыты из-за COVID-19. При этом Павел Креков подчеркнул, что речь идёт о закрытии классов как в больших школах, так и в малокомплектных, где может быть пять или шесть учеников. По словам замгубернатора региона, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ носит сезонный характер.

Ранее 15 сентября "Областная газета" сообщала, что в COVID-19 добрался до 19 екатеринбургских школ: Из-за ОРВИ на карантин отправлены 74 класса в 34 школах, из-за COVID-19 - 22 класса в 19 школах.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что в период с 7 по 13 сентября было зафиксировано 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, а заболеваемость выросла на 77%.