Шаля больше не дыра

Расхожая уральская поговорка «На Урале три дыры – Шаля, Гари, Таборы» уже несколько потеряла свою актуальность для Шалинского городского округа. За последние пять лет муниципалитет стал одним из лидеров по социальному развитию в регионе. После того как главой округа в 2016 году стал бывший главный врач шалинской Центральной городской больницы Алексей Богатырёв, он за короткое время справился с дефицитом врачей и фельдшеров на вверенной территории. Вслед за здравоохранением подтянулись образование и жилищное строительство.

Как это ни удивительно, но Алексей Богатырёв пришёл во власть на фоне оптимизации региональной системы здравоохранения. Вскоре перед новым руководителем Шалинского ГО встал вопрос о восстановлении муниципальной медицины. Совместно с региональным минздравом в Шалинской ЦГБ удалось увеличить количество врачей разного профиля до 39 человек, а число коек — до 76. Одновременно в муниципалитете с населением около 20 тысяч человек открыли 11 фельдшерско-акушерских пунктов, которые укомплектовали средним медперсоналом.

– Для сравнения можно привести Ивдельский городской округ, где население сопоставимо с нашим, – говорит Алексей Богатырёв. – Там на весь город 1–2 врача-терапевта. У нас эта цифра несопоставимо выше.

По словам главы администрации, решить проблему с дефицитом кадров помогли высокие зарплаты — в целом они почти в два раза выше средней зарплаты по региону в 43 900 рублей, хорошие условия труда и великолепная природа, которая привлекает специалистов из Екатеринбурга, Омска, Челябинска, Читы, Перми и других городов России. Да и тот факт, что Алексей Богатырёв сам в прошлом врач-педиатр, тоже сыграл большую роль для сельской медицины.

– И сама городская больница, и медперсонал сильно изменились за последнее время, – отмечает житель Шалинского ГО Николай Лебедев. – В кабинетах современное оборудование, врачи и медсёстры теперь повежливее, записаться на приём стало легче. Да и неотложная помощь оказывается быстро и качественно. Это, кстати, актуально для туристов, которые сплавляются по Чусовой.

Отдел кадров Шалинской ЦГБ ищет врачей по всей России. Но никто бы не поехал в эту тьмутаракань, если бы муниципалитет не создал условий: во-первых, жильё. Плюсом к достойной зарплате. Во-вторых, «социалка». Параллельно с медициной в Шале большое внимание уделяют образованию. В муниципалитете нет очередей в детские сады и ясли. Всего здесь работают 11 детсадов, четыре из них построили за последние несколько лет: три на 60 мест и один — на 120.

При этом почти все 14 школ Шалинского ГО работают в одну смену. Ещё одна «фишка» — детский интеллектуальный лагерь «Сигма» для победителей областных олимпиад по химии, физике, истории и другим предметам. Каждое лето уже 16 лет он собирает в селе Чусовом более 130 старшеклассников, которые целый месяц занимаются с лучшими преподавателями екатеринбургских вузов. Признаемся, даже областной центр подобным похвастать не может.

– В «Сигме» дети не только слушают лекции, но и знакомятся друг с другом, выбирают будущую профессию. Всё – за счёт местного бюджета, – добавляет Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Муниципальные деньги активно идут и на решение ещё одной старой проблемы Шалинского ГО – расселение ветхого и аварийного жилья.

– С 2012 года муниципалитет вошёл в федеральную программу: с этого времени уже построено 15 тысяч квадратных метров жилья и переселено в новые квартиры 809 семей. Отдельного внимания заслуживает строительство жилья для сирот. Каждый год в Шалинском ГО в улучшении жилищных условий нуждаются 136 детей-сирот. Пару лет назад для них построили два дома на 57 и 30 квартир. В этом году построят ещё два: один на 36 квартир, второй – на 50. В следующем тоже планируется построить один дом, чтобы всем сиротам было где жить.

Однако не всё так гладко в Шале. Есть там одна застарелая проблема – отсутствие бытового газа для населения. Чтобы провести в муниципалитет трубу из Первоуральска, надо 1,5 миллиарда рублей – это сумма, которая ежегодно выделяется на газификацию всей Свердловской области. Поэтому Алексей Богатырёв пошёл другим путём: в Шале решено построить пункт регазификации сжиженного природного газа, который будут доставлять в населённый пункт в цистернах, а затем подавать его по трубам.

– В этом году мы выполнили проектные работы, сейчас проект проходит экспертизу, и в следующем году мы надеемся приступить к строительству пункта, – подчёркивает Алексей Богатырёв. – Полная стоимость объекта составит 500 миллионов рублей. На первом этапе нам выделят более 100 миллионов, и есть гарантия, что в течение ближайших 2–3 лет мы обеспечим газом хотя бы один посёлок в городском округе.

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