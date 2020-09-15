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15 сентября 2020, 18:18

Названы площадки Ural Music Night, на которых можно будет привиться от гриппа

Уральская ночь музыки

Поставить прививку от гриппа можно будет на трёх концертных площадках. Фото: Алексей Кунилов.

Гости ежегодного фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге смогут бесплатно поставить вакцину от гриппа во время посещения музыкальных площадок. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты будут установлены на трёх концертных площадках.

Поставить прививку от сезонного гриппа можно будет возле киноконцертного театра "Космос", в сквере возле театра драмы и в ЦПКиО им. Маяковского. Для прививки потребуется предъявить полис ОМС и паспорт, сообщает департамент информполитики региона.

"Вакцинация жителей Свердловской области от гриппа – это ключевая профилактическая мера обеспечения эпидблагополучия в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы не можем допустить возникновения двойной вирусной угрозы", - подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, 1 сентября глава Среднего Урала объявил, что Уральская ночь музыки пройдёт в Екатеринбурге 18 сентября. Вчера "Областная газета" подробно рассказывала о всех площадках Ural Music Night - подробности здесь.

Отметим также, что за прошедшие две недели с начала прививочной кампании в Свердловской области от гриппа привились почти полмиллиона человек. А в Единый день голосования, 13 сентября, на избирательных участках вакцину от гриппа поставили около 400 человек.

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Областная газета Свердловской области

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