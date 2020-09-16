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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 сентября 2020, 07:48

В Талицком районе - 100 заболевших, в Реже - 300: карта распространения COVID-19

Карта распространения коронавируса в Свердловской области

В первой из территорий за сутки выявили два случая COVID-19, во второй - 12. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавируса в Свердловской области. Накануне в Талицком районе число заразизвшихся достигло 100, а в Реже - перевалило за 300.

В первой из территорий за сутки выявили два случая COVID-19, во второй - 12.

Добавим, что лидерами по числу инфицированных остаются Екатеринбург (16 460), Нижний Тагил (1 698), Первоуральск (728). За последние 24 часа в этих городах коронавирус подтвердили у 28, 20 и 5 человек соответственно. В других свердловских муниципалитетах менее 700 заразившихся.

Белым пятном на карте Роспотребнадзора остаются Таборы, куда инфекция так и не добралась.

Напомним, что всего накануне сообщалось о 124 новых инфицированных. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 27 172. На лечении в данный момент находятся около 5 800 пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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