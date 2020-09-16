Опубликован график вакцинации от гриппа в ТЦ Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Екатеринбурга пригласили на бесплатную вакцинацию против гриппа. Бригады медиков готовы принять граждан в торгово-развлекательных центрах города.

Как уточнили "Областной газете" в Городском центре медпрофилактики, прививать в ТЦ будут бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и прививочный сертификат. Также обязательным условием является хорошее самочувствие.

График прививочной кампании в торговых центрах:

17 сентября (с 10:00 до 15:00) – областной рынок на Громова;

(с 10:00 до 15:00) – областной рынок на Громова; 18 сентября (с 17:00 до 20:00) – территория ЦПКиО им. Маяковского;

(с 17:00 до 20:00) – территория ЦПКиО им. Маяковского; 18 сентября (с 10:00 до 14:00) – ТЦ «Дирижабль»;

(с 10:00 до 14:00) – ТЦ «Дирижабль»; 22 сентября (с 10:00 до 14:00) – ТРЦ «Окей»;

(с 10:00 до 14:00) – ТРЦ «Окей»; 22 сентября – ТРЦ «Радуга» (прививают только сотрудников центра);

– ТРЦ «Радуга» (прививают только сотрудников центра); 25 сентября (с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00) – ТЦ «Мега».

По словам начальника управления здравоохранения горадминистрации Денис Демидов, по состоянию на 15 сентября привиты более 354 тысяч человек, в том числе 308 тысяч взрослых (66% от полученной вакцины) и почти 47 тысяч детей (39,6%).

Добавим, с полным списком медучреждений уральской столицы, где можно поставить прививки от гриппа, предлагаем ознакомиться тут. Как сообщалось ранее прививочные кабинеты также заработают в торговых центрах Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

Напомним, в Свердловской области за две недели с начала прививочной кампании (по данным на 14 сентября) вакцину от гриппа поставили 476 648 человек, что составляет 11,4% от общего населения региона. На прошлой неделе не было выявлено ни одного случая заболевания гриппом.

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Названы площадки Ural Music Night, на которых можно будет привиться от гриппа.