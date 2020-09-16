В больницы Нижнего Тагила поступила первая партия вакцины против гриппа

Всего этой осенью планируется привить 220 тысяч тагильчан. Фото: Павел Ворожцов

В поликлиники города поступило 10 тысяч доз препарата "Совигрипп" для детей и 19 тысяч доз "Флю-М" для взрослых. Всего этой осенью планируется привить 220 тысяч тагильчан.

Таковы плановые показатели иммунизации населения - 65% населения Нижнего Тагила.

"Это новая разработка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Она содержит инактивированный вирус трёх наиболее актуальных для этого сезона штаммов гриппа типа А1, А3 и В. Жители ещё не имеют достаточного иммунитета к ним, и своевременная иммунизация поможет повысить сопротивляемость организма", - рассказал о поступившей вакцине начальник территориального отдела областного Роспотребнадзора Юрий Бармин.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что 160 тысяч жителей смогут поставить прививку бесплатно за счёт средств федерального бюджета. Привить планируется ещё 60 тысяч работников сферы торговли и общепита, сотрудников промпредприятий. Речь об этом шла накануне на заседании свердловского оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации города.

Известно, что из-за ОРВИ в Нижнем Тагиле закрыто 9 классов в 7 школах и 4 группы в 4 детсадах, в этих учреждениях превышен 20%-й порог заболеваемости. За последнюю неделю заболели 848 человек, это на 18% больше по сравнению с прошлой неделей.

Всего в Свердловской области с 7 по 13 сентября было зафиксировано 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. В регионе закрыто 378 классов из-за ОРВИ и коронавируса, в том числе 96 - в Екатеринбурге. Случаев гриппа нигде не выявлено.

Читайте также:

От гриппа привились почти 500 тысяч свердловчан.

Опубликован график вакцинации от гриппа в ТЦ Екатеринбурга.